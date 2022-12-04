2022/12/04 | 23:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوط الجوية العراقية تقدم اعتذارا للمسافرين عن تأخر رحلتهم من مطار بغداد الى مطار الامير محمد بن عبدالعزيز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/04 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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