2022/12/04 | 23:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يوكد على أهمية تميز الجامعات بمجالات مختصة واستثمار نتائج البحوث العلمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/04 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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