رئيس إسرائيل يجري أول زيارة رسمية إلى البحرين

2022/12/04 | 23:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الأحد، أول زيارة رسمية إلى مملكة البحرين منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020.

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