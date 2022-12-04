2022/12/04 | 23:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TZg5XplFAwI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | د. احمد الصحاف: منتدى حوار الحضارات العريقة يمثل القوة الناعمة للعراق امام العالم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | د. احمد الصحاف: منتدى حوار الحضارات العريقة يمثل القوة الناعمة للعراق امام العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).