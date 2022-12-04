2022/12/04 | 23:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت إدارة مـطار بغـداد الـدولي، اليوم الاحد، توضيحاً بخصوص إغلاق مدرج المطار لمدة ساعتين.وذكرت الادارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” نود أن نوضح للرأي العام والمسافرين الكرام ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطار بغداد يوضح بشأن إغلاق مدرج المطار لمدة ساعتين المركز الخبري الوطني.

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