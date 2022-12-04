2022/12/04 | 23:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة،اليوم الاحد، القبض على 4 متهمين مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”ممارسات أمنية ضمن قاطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 مطلوبين للقضاء في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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