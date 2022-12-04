توضيح رسمي يخص الخلل الذي اصاب طائرة بمطار بغداد

2022/12/04 | 23:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت ادارة مطار بغداد الدولي، الاحد، توضيحاً يخص الخلل الذي اصاب احدى الطائرات بمطار بغداد الدولي.وقالت ادارة المطار في بيان “تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للرأي العام والمسافرين الكرام، بمتابعتها على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لإحدى طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية أثناء تعرض أحد عجلاتها إلى تهشم مفاجئ أثناء إقلاعها إلى المدينة المنورة وعلى ضوء ذلك تم إغلاق مدرج المطار لمدة ساعتين لغرض استكمال أعمال الصيانة للطائرة”.

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