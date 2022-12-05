كربلاء تحقق فوزاً ثمينا على نادي الكرخ بكرة اليد

2022/12/05 | 00:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي كربلاء بكرة اليد فوزًا ثمينًا

خارج أرضه على نادي الكرخ ب 30/ 24 هدف ضمن

الدور السابع من منافسات الدوري

العراقي الممتاز لكرة اليد والتي جرت

بينهما على قاعة منذر علي شناوة بنادي

الكرخ في محافظة

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