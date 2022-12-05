كاس العالم:إنجلترا تفوز على السنغال وتضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي

2022/12/05 | 00:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ المنتخب الإنجليزي الدور ربع

النهائي من بطولة كأس العالم 2022 لكرة

القدم، بفوزه على نظيره السنغالي

بثلاثة أهداف نظيفة على ستاد البيت مساء

الأحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وأحرز جوردان هندرسون

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