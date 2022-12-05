إنكلترا تقسو على السنغال وتتأهل الى ربع نهائي كأس العالم

2022/12/05 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بلغ المنتخب الإنجليزي الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، بفوزه على نظيره السنغالي بثلاثية نظيفة على ستاد البيت، مساء الأحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وأحرز جوردان هندرسون (38) وهاري كين (45+3) وبوكايو ساكا (57) أهداف إنجلترا.

وستلعب إنجلترا في ربع النهائي يوم السبت المقبل، أمام المنتخب الفرنسي، الذي تغلب اليوم على نظيره البولندي 3-1.

شاب الحذر أداء الفريقين في النصف الأول من الشوط الأول، ولم تشهد الدقائق الأولى فرصا خطيرة، باستثناء ثغرة وجدها مهاجم السنغال بولايي ديا، الذي راوغ هاري ماجواير وجون ستونز، لكن الأول عاد ليقطع منه الكرة في الدقيقة الرابعة.





كانت السنغال الأخطر بعد اعتمادها على الهجمات المرتدة التي لم تثمر، ونفذ الإنجليزي فيل فودين ركلة ركنية، تابعها زميله جون ستونز رأسية بعيدا عن المرمى في الدقيقة 20.

وكادت السنغال تفتتح التسجيل في الدقيقة 23، عندما فشل بولايي ديا في استثمار عرضية دياتا، لكن الكرة استقرت أمام إسماعيلا سار الذي تابعها من مسافة قريبة عاليا فوق المرمى.

وواصلت السنغال خطورتها، حيث استقرت تمريرة سار عند ديا الذي سددها من الجهة اليسرى، لكن الحارس جوردان بيكفورد أبعد الكرة بقبضة يده في الدقيقة 31.

وتمكنت إنجلترا من إيجاد ثغرات في الدفاع السنغالي، حيث عاد هاري كين إلى الوراء، ليمرر كرة بينية إلى لاعب الوسط جود بيلينجهام، الذي شق طريقه في الناحية اليسرى، قبل أن يمرر إلى هندرسون الذي تابع الكرة بحنكة في المرمى، مفتتحا التسجيل في اللقاء بالدقيقة 38.

وبذل الجناح الأيمن الإنجليزي بوكايو ساكا، جهدا كبيرا في منطقته، قبل أن يهيئ الكرة إلى كين الذي سدد من مشارف منطقة الجزاء فوق المرمى بالدقيقة 41.

ومرر بيلينجهام كرة في الجهة اليسرى، لحق بها الظهير لوك شاو، لكن عرضيته القصيرة ارتدت من جسد الحارس السنغالي إدوارد ميندي في الدقيقة 43.

واستطاع المنتخب الإنجليزي مضاعفة تقدمه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عندما انطلق بيلينجهام بهجمة مرتدة، ليمرر إلى فودين، الذي بدوره أرسل الكرة بكرم شديد ناحية كين، الذي انفرد بالحارس وسدد في الشباك.

وبدا المنتخب الإنجليزي أكثر ثقة بقدراته مع بداية الشوط الثاني، وأطلق كين تسديدة بعيدة المدى، سيطر عليها ميندي على دفعتين بالدقيقة 56.

وبعدها بدقيقة واحدة، سجل ساكا هدف إنجلترا الثالث، عندما تابع بهدوء يحسد عليه، عرضية منخفضة أرسلها فودين من الناحية اليسرى.

ودخل كل من ماركوس راشفورد وجاك جريليش إلى تشكيلة انجلترا، عوضا عن ساكا وفودين، في وقت حاولت فيه السنغال فرض سيطرتها، لكن دون أن تتمكن من تهديد مرمى الحارس بيكفورد.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للسنغال، نفذها البديل بابي سار بجانب القائم في الدقيقة 73، قبل أن يدخل ماسون مونت وإيريك داير إلى تشكيلة إنجلترا مكان بيلينجهام وستونز.

ومع استسلام السنغال المبكر، وجد الإنجليز مساحات فارغة للتحرك فيها، فانطلق راشفورد من الناحية اليمنى، قبل أن يوجه عرضية سريعة زاحفة أمام المرمى، فشل كين في الوصول إليها بالوقت المناسب في الدقيقة 80.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة المتبقية، أي هجمات خطيرة، باستثناء رأسية من البديل السنغالي ديدهيو، ابتعدت كثيرا عن المرمى الإنجليزي في الدقيقة 84، فيما هز راشفورد شباك السنغال الجانبية من الخارج، في الوقت بدل الضائع.

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