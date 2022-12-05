طهران تنحني أمام العاصفة..إلغاء شرطة الاخلاق ومراجعة قانون الحجاب

2022/12/05 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬إلغاء‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬التي‭ ‬أطلق‭ ‬توقيفها‭ ‬لمهسا‭ ‬أميني‭ ‬ووفاة‭ ‬الشابة‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬موجة‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬‮ ‬ ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الطلابية‭ (‬إيسنا‭) ‬عن‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬حجة‭ ‬الإسلام‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬منتظري‭ ‬قوله‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬الآداب‭ (…) ‬ألغيت‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ […]

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