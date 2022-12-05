2022/12/05 | 00:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام لم تتعرض دولة مثلما تعرض له العراق من تدمير لآثاره وتهريبها والمتاجرة بها، والقضية ليست من نتاج حرب الاحتلال الأمريكي للبلاد العام 2003، وانما جرت عمليات السرقة والتدمير منذ الفوضى التي عمت المدن العراقية في اعقاب حرب الكويت العام 1991.
وحين وقعت حرب اسقاط النظام السابق، تعرض المتحف العراقي ومتاحف ومواقع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجير الآثار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وحين وقعت حرب اسقاط النظام السابق، تعرض المتحف العراقي ومتاحف ومواقع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجير الآثار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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