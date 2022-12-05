تأجير‭ ‬الآثار

2022/12/05 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ لم‭ ‬تتعرض‭ ‬دولة‭ ‬مثلما‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬تدمير‭ ‬لآثاره‭ ‬وتهريبها‭ ‬والمتاجرة‭ ‬بها،‭ ‬والقضية‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬نتاج‭ ‬حرب‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬للبلاد‭ ‬العام‭ ‬2003،‭ ‬وانما‭ ‬جرت‭ ‬عمليات‭ ‬السرقة‭ ‬والتدمير‭ ‬منذ‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬عمت‭ ‬المدن‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬حرب‭ ‬الكويت‭ ‬العام‭ ‬1991‭.‬وحين‭ ‬وقعت‭ ‬حرب‭ ‬اسقاط‭ ‬النظام‭ ‬السابق،‭ ‬تعرض‭ ‬المتحف‭ ‬العراقي‭ ‬ومتاحف‭ ‬ومواقع‭ […]

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