2022/12/05 | 00:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقتحام مبنى محافظة السويداء ونزع صورة الأسد القدس الشرقية (أ ف ب) – في الحيّ المسيحيّ في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، يتجوّل القائد السابق لفريق كرة السلة الفلسطيني عيسى قسيسية بزيّ أحمر ولحية بيضاء طويلة مؤديًا دور بابا نويل بشكل احتفاليّ وناشرًا الفرح من حوله. في كانون الأول/ديسمبر من كل عام، تتألق شوارع الحي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا:معقل الدروز الهاديء ينتفض على تدهور الأوضاع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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