سوريا‭:‬معقل‭ ‬الدروز‭ ‬الهاديء‭ ‬ينتفض‭ ‬على‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع

2022/12/05 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحام‭ ‬مبنى‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬ونزع‭ ‬صورة‭ ‬الأسد القدس‭ ‬الشرقية‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬الحيّ‭ ‬المسيحيّ‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬بالقدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة،‭ ‬يتجوّل‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬لفريق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عيسى‭ ‬قسيسية‭ ‬بزيّ‭ ‬أحمر‭ ‬ولحية‭ ‬بيضاء‭ ‬طويلة‭ ‬مؤديًا‭ ‬دور‭ ‬بابا‭ ‬نويل‭ ‬بشكل‭ ‬احتفاليّ‭ ‬وناشرًا‭ ‬الفرح‭ ‬من‭ ‬حوله‭.‬ في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬تتألق‭ ‬شوارع‭ ‬الحي‭ […]

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