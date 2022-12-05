المسلة تتابع كأس العالم: إنكلترا تقسو على السنغال بثلاثية وتتأهل للربع النهائي

2022/12/05 | 00:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: الاحد 4 كانون الأول 2022 إنكلترا تقسو على السنغال بثلاثية وتتأهل...

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