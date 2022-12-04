إنكلترا تبلغ دور الثمانية بالفوز على السنغال

2022/12/05 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهلت إنكلترا دون عناء كبير إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم، بعد الفوز 3-صفر على السنغال في استاد البيت، الأحد.

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