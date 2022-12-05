2022/12/05 | 00:48 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ اكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس، اليوم الاحد، حرص الوزارة على تطوير وتحديث شبكة الانابيب الوطنية والبنى التحتية للقطاع النفطي ، لاهميته في تعزيز وادامة الطاقات الخزنية ولتحقيق انسيابية عالية في آليات وعمليات ضخ وتوزيع النفط ومشتقاته عبر مساراته المحددة.
وذكر بيان للوزارة تلتقه ايرث نيوز، انه “جاء ذلك خلال ترؤسه […]
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وذكر بيان للوزارة تلتقه ايرث نيوز، انه “جاء ذلك خلال ترؤسه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: خطط واعدة لتطوير شبكة الانابيب الوطنية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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