النفط: خطط واعدة لتطوير شبكة الانابيب الوطنية

2022/12/05 | 00:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس، اليوم الاحد، حرص الوزارة على تطوير وتحديث شبكة الانابيب الوطنية والبنى التحتية للقطاع النفطي ، لاهميته في تعزيز وادامة الطاقات الخزنية ولتحقيق انسيابية عالية في آليات وعمليات ضخ وتوزيع النفط ومشتقاته عبر مساراته المحددة.وذكر بيان للوزارة تلتقه ايرث نيوز، انه “جاء ذلك خلال ترؤسه […]

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