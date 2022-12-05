بيان رسمي جديد من مطار بغداد يخص الخلل الحاصل بإحدى الطائرات

2022/12/05 | 01:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توضيح …

إدارة مـطار بغـداد الـدولي بعد التأكد والتنسيق مع قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي والتواصل مع قسم التوكيد والجودة والقسم الفني في شركة الخطوط الجوية العراقية ، تود أن توضح مجريات أنفجار إطارين لطائرة الخطوط الجوية العراقية أثناء مغادرتها في تمام الساعة 21:20 من مساء يوم الأحد ، بأن اسباب عارض أنفجار الإطارات هو بسبب إستخدام نظام الكبح الشديد من قبل قائد الطائرة نتيجة ملاحظته من وجود اهتزاز عالي في إحدى محارك الطائرة حيث كان الاهتزاز فوق المستوى الطبيعي المسموح به مما جعل قائد الطائرة أن يتخذ قرار سريع بإلغاء عملية الإقلاع وإيقاف الطائرة على الفور حفاظاً على سلامة المسافرين السبب الذي أدى إلى أنفجار الإطارات.

وتبين إدارة المطار بأن عمليات المطار تقوم بفحص دوري لتفتيش مدارجه ، وفي ادناه الرحلات القادمة والمغادرة قبل إقلاع الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية بفارق زمني واضح عن الرحلات الأخرى على المدرج 33R/15L

تركش مغادره الى اسطنبول 18:00قطريه قدوم 18:20عراقيه الى اربيل 18:24فلاي بغداد قدوم من صبيحه 19:14عراقيه الى دلهي 19:25عراقيه قدوم من النجف 19:48عراقيه قدوم من عمان 19:55عراقيه قدوم من اسطنبول 20:00فلاي بغداد قدوم من اربيل 20:25فلاي بغداد مغادره الى اسطنبول 20:30عراقيه قدوم من اربيل 20:50————————————————

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