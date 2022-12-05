توضيح من “مطار بغداد” حول طبيعة الانفجار الذي شهدته إحدى الطائرات

2022/12/05 | 01:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، توضيحاً حول طبيعة الانفجار الذي شهدته إحدى الطائرات.وقالت الإدارة في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “بعد التأكد والتنسيق مع قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي والتواصل مع قسم التوكيد والجودة والقسم الفني في شركة الخطوط الجوية العراقية، تود أن توضح مجريات انفجار إطارين […]

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