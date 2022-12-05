"محتوى مرئي مخالف لنظام مكافحة التحرش" بالسعودية.. الشرطة تحدد هوية المشبوهين

2022/12/05 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت السلطات الأمنية في العاصمة السعودية الرياض هوية عدد من الأشخاص ظهروا في محتوى مرئي تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش في المملكة.

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