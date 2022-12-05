2022/12/05 | 02:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: محمد أبو النواعير على مدى مئات السنين كان الكثير من أصحاب...

ظهرت المقالة الهجرة الدينية ودورها في ترصين الأخلاق المجتمعية أولاً على المسلة.

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