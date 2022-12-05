2022/12/05 | 02:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاحد 12/04/2022.السياسي المستقل صلاح...

ظهرت المقالة تفاعلات ساعة المسلة: إعمار الأنبار شكلي و الأموال التي صرفت عليها تبني دبي عراقية أولاً على المسلة.

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