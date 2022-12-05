نشر قوات عراقية على الحدود، هل سيوقف الهجمات الإيرانية والتركية؟

2022/12/05 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو دور الجهود الدبلوماسية في وقف الهجمات على العراق؟ هل يستعين العراق بالجهود الأممية لإخراج معارضي إيران وتركيا من أراضيه بطرق سلمية؟

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