2022/12/05 | 03:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s-B3N2ZebPU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الميدان مع مقداد الحميدان | السوداني الى إيران.. ونور زهير خارج القضبان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الميدان مع مقداد الحميدان | السوداني الى إيران.. ونور زهير خارج القضبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).