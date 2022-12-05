2022/12/05 | 04:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعترف جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أنه لا يعرف ما إذا كان رحيم ستيرلينج سيشارك مرة أخرى في بطولة كأس العالم قطر 2022 أم لا.وكان ستيرلينج قد اضطر إلى مغادرة معسكر إنجلترا في قطر، في وقت سابق من اليوم، بعد تعرض منزله في لندن لعملية سطو مسلح.ولم يشارك ستيرلينج نتيجة […]

ظهرت المقالة منزل نجم إنجلترا يتعرض لعملية سطو مسلح أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منزل نجم إنجلترا يتعرض لعملية سطو مسلح) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منزل نجم إنجلترا يتعرض لعملية سطو مسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).