2022/12/05 | 04:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YXW887RmPFQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب: القرار السياسي العراقي تجاه الضربات التركية كان أقوى منه تجاه الضربات الإيرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب: القرار السياسي العراقي تجاه الضربات التركية كان أقوى منه تجاه الضربات الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).