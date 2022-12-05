مديرة الاستخبارات الأميركية: بوتين يعرف وضع جيشه السيء في أوكرانيا

2022/12/05 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هينز، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أصبح أكثر اطلاعا على التحديات التي يواجهها جيشه في روسيا"، وفقا لوكالة أسوشيييتد برس.

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