2022/12/05 | 07:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مشرع إيراني يوم الأحد إن الحكومة الإيرانية "تولي اهتماما لمطالب الشعب الحقيقية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية، بعد يوم من اقتراح مسؤول كبير أن شرطة الأخلاق في البلاد التي ساعد سلوكها في إثارة أشهر من الاحتجاجات قد تم إغلاقها.

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