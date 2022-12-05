وزير الداخلية يقيل مدير مكافحة المخدرات في النجف

2022/12/05 | 07:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإقالة مدير مكافحة المخدرات في محافظة النجف.

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