بمشاركة ماكرون.. الإليزيه يعلن عن قمة إقليمية في الأردن قبل نهاية العام

2022/12/05 | 08:19 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر الإليزيه عن عقد قمة إقليمية في الأردن قبل نهاية العام، تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا، مثل مؤتمر بغداد في أغسطس/آب 2021، في ظل التوتر مع إيران وتركيا.

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