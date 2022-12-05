صحيفة: محمد بن سلمان يعتزم استثمار نصف مليار دولار في كريدي سويس

2022/12/05 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستعد لاستثمار نصف مليار دولار في بنك الاستثمار الجديد لمصرف كريدي سويس.

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