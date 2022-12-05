بأرقام قياسية.. مبابي يعادل ميسي ويجتاز رونالدو في كأس العالم

2022/12/05 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

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حطم نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر حتى الـ 18 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وتمكن مبابي من إحراز هدفين لمنتخب "الديوك" في شباك نظيره البولندي (3-1) خلال المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن دور الـ 16 لمونديال قطر 2022.

وبهذا الهدف، رفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية للبطولة، و9 أهداف خلال 11 مباراة ضمن نهائيات كأس العالم، ليصبح ثاني أكثر لاعب فرنسي إحرازا للأهداف في المونديال، خلف جوست فونتين برصيد 13 هدفا.

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