بعد تداول مقاطع فيديو من

2022/12/05 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السعودية عن اتخاذ إجراءات نظامية ضد مخالفين لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام، في العاصمة السعودية، الرياض.

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