قوة من الحشد تطيح بثلاثة من تجار المخدرات في كركوك

2022/12/05 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الاطاحة بثلاثة تجار مخدرات في محافظة كركوك.

وذكر بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نجحت قوة من الأمن والانضباط في الفوج الثاني في اللواء 15 بالحشد الشعبي بالاشتراك مع مديرية مكافحة مخدرات كركوك من الإطاحة بثلاثة من تجار ومروجي المخدرات في محافظة كركوك هم (ي – ح – م ) و (ب – ع – ك) و ( هـ – س – م )".

وتابع، أنه "جاء ذلك بعد معلومات استخباراتية واستحصال الموافقات القضائية تم مطاردتهم والقاء القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم نصف كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة، بالإضافة إلى أدوات خزن وترويج وتعاطي المخدرات تم احالتهم للقضاء وفق الضوابط القانونية".

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