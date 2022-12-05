تمهيدا لإغلاق مخيم الموصل.. الهجرة تعلن عودة أكثر من 250 نازحاً لمناطقهم

2022/12/05 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الموصل

أعلنت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، عودة 268 نازحاً من مخيم الجدعة الخامس في الموصل الى مناطق سكناهم.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الهجرة، إنه "تماشياً مع البرنامج الحكومي لانهاء ملف النزوح وغلق المخيمات، اعلنت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، عن اعادة 268 نازحاً من مخيم الجدعة الخامس في الموصل الى مناطق سكناهم الأصلية في (الموصل والقيارة والشرقاط القراج مخمور حمام العليل) تمهيداً لاغلاقه".

واكدت جابرو بحسب البيان "على وجود وجبات عودة اخرى وباعداد اكبر وحسب رغبتهم بالعودة خلال الايام القادمة بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية iom، فضلا تسليمهم مبالغ مالية بدل نقل، ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم بعد عودتها"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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