قرار أوبك+ ينعش أسعار النفط

2022/12/05 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قفزت أسعار النفط 2%، الإثنين، بعد أن أبقت دول أوبك+ على أهدافها المتعلقة بالإنتاج قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له والذي يسري اعتباراً من اليوم.

في الوقت نفسه وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.2% إلى 41.87 دولار للبرميل عند الساعة 01:42 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.64 دولار أو 2% إلى 62.81 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، الذين يُطلق عليهم مجموعة "أوبك+"، أمس الأحد، على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر تشرين الثاني الماضي وحتى نهاية عام 2023.

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