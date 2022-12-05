تعرف إلى هذا النادي النسائي بالكامل للسيارات الخارقة في دبي

2022/12/05 | 10:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حنان مازوزي سوباتي مؤسسة "الغزلان العربية"، وهو ما تسميه أول نادٍ نسائي بالكامل لمالكات السيارات الخارقة في دبي.

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