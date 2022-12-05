اعتقال ستة اشخاص بعد مشاجرة مسلحة في ميسان (صور)

2022/12/05 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين، اعتقال ستة اشخاص بعد مشاجرة مسلحة في المحافظة.

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