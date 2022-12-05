ارتفاع أسعار النفط مع بدء سريان الحظر الأوروبي على الخام الروسي

2022/12/05 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار النفط 2 بالمئة، الاثنين، بعد أن أبقت دول تحالف "أوبك بلس" على أهدافها المتعلقة بالإنتاج قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له والذي يسري اعتبارا من اليوم.

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