2022/12/05 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية الروسية، أن تناول اللحوم الحمراء قد ترتبط به زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف العلاقة بين تناول اللحوم الحمراء وتطور السرطان المركز الخبري الوطني.

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