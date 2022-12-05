2022/12/05 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إنه اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال زيارة رسمية في وقت سابق من هذاالأسبوع على “حل” المشكلات الناجمة عن تشريعات أمريكية تتضمن دعم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماكرون: واشنطن وباريس اتفقتا على حل مشكلات الدعم الأمريكي المركز الخبري الوطني.

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