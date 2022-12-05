2022/12/05 | 10:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحقيقات واعتقالات ومذكرات قبض..هل يشهد العراق تحولا بمكافحة الفساد - عشرين - حلقة ٦٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3nIWd9eDCmw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحقيقات واعتقالات ومذكرات قبض..هل يشهد العراق تحولا بمكافحة الفساد - عشرين - حلقة ٦٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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