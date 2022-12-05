أسعار النفط تقفز 2% بعد قرار أوبك+ الإبقاء على سياسة الإنتاج

2022/12/05 | 10:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قفزت أسعار النفط 2%، الاحد، 5 كانون الاول، 2022، بعد أن...

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