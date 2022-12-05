2022/12/05 | 10:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الاثنين 5كانون الاول 2022 مطار النجف يعلن استئناف الرحلات الجوية...

ظهرت المقالة أحداث كانون أول: مطار النجف يعلن استئناف الرحلات الجوية أولاً على المسلة.

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