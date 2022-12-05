السوداني يبحث مع وزير إيراني تنسيق العمل في مجال السياحة الدينية

2022/12/05 | 10:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الآثار والسياحة الإيراني عزت الله ضرغامي، اليوم الاثنين، تنسيق العمل في مجال السياحة الدينية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء أمس، وزير الآثار والسياحة والصناعات التقليدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عزت […]

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