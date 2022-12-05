السعودية تفوز بتنظيم كأس آسيا 2027

2022/12/05 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فازت المملكة العربية السعودية، بحق تنظيم كأس آسيا 2027.

وأصبحت السعودية هي المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا بعد انسحاب الهند رسمياً.

وكانت إيران قد انسحبت من سباق الترشح في وقت سابق.

وسيتم الإعلان رسمياً عن فوز السعودية بالتنظيم في اجتماع كونغرس الاتحاد الآسيوي بالبحرين شباط المقبل.

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