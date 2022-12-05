وزارة المالية في اقليم كردستان تعلن البدء بتوزيع رواتب وزارة البيشمركة

2022/12/05 | 10:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان يوم الاثنين البدء بتوزيع رواتب وزارة البيشمركة.وقالت الوزارة في بيان: انه “بحسب الجدول المعلن سابقا من قبل الوزارة فسيتم اليوم توزيع رواتب شهر 12 على وزارة البيشمركة”.وكانت وزارة المالية قد اعلنت في … Readmore

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