2022/12/05 | 10:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر شاب فيديو قصيرا عبر “تيك توك”، ظهر فيه يرقص على صوت ترتيل القرآن الكريم، مزجه مع أغنية أجنبية.والآية التي قام الشاب بتلحينها والرقص عليها مع مزجها بإحدى الأغنيات بطريقة تعبر عن الإهانة للإسلام والمسلمين: “وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيكتوكر يرقص على صوت ترتيل القران الكريم والغضب يجتاح المسلمين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيكتوكر يرقص على صوت ترتيل القران الكريم والغضب يجتاح المسلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).