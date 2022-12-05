يتعرض للقصف باستمرار.. تعرّف على خفايا مخيم مخمور الذي يضم المعارضة التركية

2022/12/05 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أكد مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في مخمور، رشاد كلالي، اليوم الاثنين، أن مخيم مخمور لا علاقة له بحزب العمال الكردستاني.

وقال كلالي لـ(بغداد اليوم)، إن "مخيم مخمور يضم حوالي 1500 عائلة من المعارضين للنظام التركي، وهم من الكرد الأتراك الذي يتواجدون في المخيم منذ عام 1997".

وأضاف، أن "الحديث عن سيطرة حزب العمال الكردستاني على المخيم وتحويله لمعسكر لا صحة له إطلاقا،".



مشيرا، الى ان "المخيم يضم أطفالا ونساءً، ولا يحملون سوى الأسلحة الخفيفة للدفاع عن أنفسهم، تجاه مخاطر داعش الذي حاول الاعتداء باستمرار على المخيم".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، باستهداف مخيم مخمور في نينوى أثر قصف تركي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "قصفا تركيا استهدف مخيم مخمور للاجئين الاتراك الاكراد المعارضين لأنقرة في نينوى".

وتتعرض عدة مناطق في كردستان ونينوى الى قصف مستمر من قبل تركيا بحجة استهداف حزب العمال الكردستاني.

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