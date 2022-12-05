الاسدي: قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل

2022/12/05 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سيوفر اكثر من 400 الف فرصة عمل للشباب الباحثين عن العمل في حال التصويت عليه واقراره من قبل البرلمان.وقال المكتب الإعلامي للاسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي بمحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء التباحث بشأن الجوانب المتعلقة بعمل اقسام الوزارة في المحافظة وامكانية اعادة تأهيلها، فيما تم الاتفاق على فتح مركز تأهيل المتعافين من الادمان ودمجهم في المجتمع".

وأوضح الاسدي بحسب البيان أن "نسبة خط الفقر سيتم تعديلها ضمن آليه مناسبة تخدم شريحة الفقراء وذلك من خلال لجنة عمل مشكلة من وزارتي العمل والتخطيط".

وشدد وزير العمل على "ضرورة تنظيم وضع العمالة الاجنبية في المحافظة وتطبيق قانون العمل وتشجيع القطاع الخاص بغية توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل".

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