الرئيس الأوكراني يوجه رسالة الى شعبه: استعدوا للشتاء الاقسى

2022/12/05 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شعبة بالاستعداد لموسم البرد المقبل عبر الصمود والمثابرة في ضوء الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية بالفيديو "العدو يأمل بشدة في استخدام الشتاء ضدنا: لجعل الشتاء بردا ومشقة جزءا من إرهابه.



يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للبقاء على قيد الحياة هذا الشتاء، مهما كان قاسيا".



وقال إن تحمل هذا الشتاء يعني تحمل كل شيء.

وتابع الرئيس الأوكراني أن روسيا لديها ميزة في الصواريخ والمدفعية.



وشدد زيلينسكي "لكن لدينا شيء لا يملكه المحتل ولن يمتلكه: نحن ندافع عن وطننا، وهذا يعطينا أعظم دافع ممكن".

وأضاف أن الشعب الأوكراني يناضل من أجل الحرية ويدافع عن الحق.



وقال زيلينسكي مناشدا الأوكرانيين: "للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، يجب أن نكون أكثر صمودا واتحادا من أي وقت مضى".

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